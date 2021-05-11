بالفيديو: فنانة مصرية تعلن زواجها على الهواء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، رانيا شهاب، زواجها على الهواء، ضمن برنامج “سراي”، عبر الفضائية الكويتية “atv”.

وأكدت شهاب أن زواجها تم في شهر شباط الماضي، لكنها لم تقم حفل زفاف حتى الآن، كما لم تكشف عن هوية زوجها.

بدأت شهاب التمثيل عام 2010 ثم توقفت لمدة 4 سنوات وعادت في عام 2014، وقامت بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها “حاتم صديق جاسم” و”طريق الهاوية” و”المصافيع”، كما تشارك في دراما رمضان الجاري من خلال مسلسل “الناموس”.