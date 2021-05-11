بسبب فضيحة… توم كروز يتخلى عن جوائز غولدن غلوب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعاد النجم العالمي ”توم كروز“ جوائز غولدن غلوب، التي حصل عليها سابقا إلى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، التي بدورها تشرف على هذه الجائزة.

ونقلت “سي إن إن” عن مصادر مقربة من الممثل، أنه شعر بالغضب من عدم وجود تنوع في هيئة التحكيم من ممثلي المجتمع الأمريكي.

في فصل الشتاء، أفادت وسائل الإعلام عن الغياب التام للصحفيين السود في هيئة تحكيم الجائزة، والتي تتكون من 87 صحفيا. ثم وعد المنظمون بإصلاح الوضع و “إجراء التغييرات اللازمة”.

في وقت سابق، قالت قناة “إن بي سي”، التي بثت غولدن غلوب، إنها لن تفعل ذلك العام المقبل لأن هيئة التحكيم لم تعكس بشكل كاف تنوع المجتمع الأمريكي. في الوقت نفسه، أشار العاملون في التلفزيون إلى استعدادهم للبث في عام 2023، إذا تغيرت هيئة التحكيم.

تُمنح جائزة غولدن غلوب سنويًا منذ عام 1944. أسستها جمعية الصحفيين الأجانب المعتمدين في هوليوود. تعتبر الجائزة من أرقى الجوائز في عالم السينما إلى جانب جائزة الأوسكار.

يذكر أن توم كروز فاز بالغولدن غلوب ثلاث مرات في مسيرته. وفاز كروز بجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل عن أدائه في “جيري ماغواير” عام 1997 و”ولد في الرابع من يوليو” عام 1990، وجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم “ماغنوليا” عام 2000.