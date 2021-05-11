بعد شائعة انفصالهما… الصورة الأولى لمحمد رمضان وزوجته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد انتشار أنباء حول انفصاله عن شريكة حياته، شارك الفنّان محمد رمضان جمهوره بصورة جمعته وزوجته.

يشارك الممثل المصري في السباق الرمضاني بمسلسل “موسى”، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، أثناء احتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه في صعيد مصر.

العمل من كتابة ناصر عبد الرحمن، إنتاج “سينرجي”، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.