فن ومشاهير

نادين نسيب نجيم ليوسف حداد: “احترت اذا انت بتمثّل او كنت عميد سابق”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 4 ساعات

نادين نسيب نجيم

علّقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على أداء الممثل اللبناني يوسف حداد المحترف في مسلسل “2020” معتبرة أنه أتقن دوره كما لو كان فعلاً عميداً في قوى الأمن.

وقالت: “يوسف حداد! صراحة دورك لابسك لبس لاء انت يلي لابس الدور بشكل ما طبيعي يلي ما بيعرفك بفكرك عنجد عميد!! فظيع! كتير بحب شوف مشاهدك يا صديقي احترت اذا انت بتمثّل او كنت عميد سابق بقوى الأمن بتستاهل كل النجاح”.

ليرد يوسف حداد قائلاً: “من اول ما مثلنا سوا بـ”باب ادريس” قلتلك رح ينطبع اسمك بالدراما باحرف من دهب ومن اول يوم بلشنا بـ2020 وكان وقت بغب ع قلبك بغرفة التحقيق تأكدت انك رح تحجزي الناس ببيوتهم وتقدمي احد افضل الادوار عالشاشة. الف مبروك تألقك ونضجك والاهم معاملتك للكل بحب وبشكرك من قلبي”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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