نجوم الفن يتضامنون مع فلسطين.. ماذا قالوا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي على التعبير عن الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، كتبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قالت فيها: "إن ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية، والله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها.. أنقذوا حي الشيخ جراح".





وكتب الفنان المصري محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلا: "وإنت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع، وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل، لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله.. أنقذوا حي الشيخ جراح".

ونشر هنيدي صورة لشاب فلسطيني يبتسم تحت أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهي صورة متداولة بمواقع التواصل سرعان ما تبين أنها تعود لأحداث عام 2015، وليست مرتبطة بالأحداث الجارية الآن في القدس.

كما عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن استيائها الشديد من الأحداث الدائرة في فلسطين عبر تويتر، ونشرت صورة لقبة الصخرة مصحوبة بالآية الكريمة: "إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا"، ودعت لأهلها قائلة: "الللهم إني استودعتك فلسطين.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

فيما نشرت الفنانة السورية أصالة، صورة معبرة عن حال القدس، عبر حسابها على أنستقرام، وعلقت: "لكل ألم نهاية، ولكل ظلم حد، ادعوا في هذا اليوم للحبيبة فلسطين أن تنهض وتنتفض وتنتصر، وستنتصر بإذن الله، ستنتصر".

ووجهت إليسا رسالة قاسية عبر صفحتها على أنستقرام لكل شعوب العالم قائلة: "‏ما حدا فيه يوقف عالحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم. اللي عم بيصير بفلسطين هو سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة".



وعبرت السورية كندة علوش، عن تضامنها، مغردة على "تويتر": "اللهم كن مع إخواننا في فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم".

و كتب النجم المصري أحمد مكي: "القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغمًا عن أنوفهم.. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم.. بسم الله الرحمن الرحيم "ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ" صدق الله العظيم".





