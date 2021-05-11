شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم 28 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 من مسلسلات رمضان 2021، العديد من التطورات فى الأحداث خاصة مع قرب نهاية شهر رمضان، ونستعرض لكم تفاصيل الحلقة الـ 28 خلال التقرير التالى

الاختيار 2

دارت الحلقة في شمال سيناء وكمين البطل 14 بتاريخ 5 يوليو 2019، صباح يوم العيد الفطر، وهجوم إرهابى على الكمين الذى يقوده النقيب عمرالقاضى، وبعد تبادل إطلاق الرصاص ومقاومة باسلة من القاضى وباقى الضباط، وعرض مشاهد حقيقية وتسجيل "دك الكمين" إلى أن استشهد مع 6 مجندين ويتم عرض صورته ومشاهد من جنازته الحقيقة بالمنوفية.

نسل الأغراب

تدخل جليلة الفرح على جمل وعندما يكشف عساف الغطاء يجد عيناها كلها غضب، وبعد الذهاب إلى السرايا تتصل بابنها سليم وتجد موبايله مغلق، ليخبرها عساف بأن سيكون عند والده فى غضون دقائق، تخبره بأن نهايته ستكون على يدها لأنها ستقتله، فيما ينتقل المشهد إلى سرايا غفران الغريب، ويظهر جمل يدخل السريا وبعدما يكشف الغطاء يجد جثة ابنه سليم.

هجمة مرتدة

مقابلة رفعت المسيرى "هشام سليم" مع قائده الذى يلعب دوره كمال أبو رية وأخبره بوصول ريكاردو وأن هناك أجهزة عديدة لها رجال في مصر، ومع عتاب كمال أبو رية على عدم قبضهم عليه والسماح بدخوله خاصة أنها المرة الأولى التى تشهد وصول ضابط من جهة لمصر، فسر رفعت المسيرى الأمر بأنه راجع لرغبتهم في معرفة ما يخطط له لأنهم لو قبضوا عليه سيصل شخص جديد لا يعرفوه.

لعبة نيوتن

اتصل "حازم" بوالده ليخبره بأن "أمينة عائشة بن أحمد توفت، وطلب منه أن يدفنها بمدفن العائلة، ولكن سيد رجب طلب منه أن يتم دفنها بالعزبة، وسأله "حازم" بوجود مدفن هنا، وهو ما أكده له "بدر"، لتكون مفاجأة للجمهور بأن "حازم" وجد لافتة على القبر تحمل اسم "نور" ابنة "بدر" سيد رجب التى كان يقول بأنها مسافرة دائما ولا يعلم شيئا عنها.

حرب أهلية

نجح كيشو - عمرو صالح، فى الإيقاع بيوسف - باسل خياط، وهدم خطته فى الانتقام من يسرا - مريم، بعد وقوعه فى حب جميلة عوض - تمارا، وصور شقيقة يوسف سارة - مروة الأزلى فيديو لايف تظهر فيه فى وضع مخل بغرفة النوم.

ضد الكسر

وافق حبيب ملك السابق صلاح - مصطفى درويش، والأب الحقيقي لابنها، على التلاعب في التقرير الطبي الذي أجراه زوجها مصطفى - حمزة العيلي لنفي أبوته لمولودهما، وذلك في مقابل مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه، أُجبرت شقيقتها سلمى (نيللي كريم) على دفعه، تٌفاجأ ملك في المحكمة بسلامة التقرير، وإثبات التهمة عليها، ما يعني أن صلاح لم يلتزم باتفاقه معها.

اللى مالوش كبير

أخبرت غزل ياسمين عبد العزيز، والدتها عايدة رياض، أنها حامل، لكنها لم تخبر الخديوى بسبب سوء حالته النفسية على مقتل شقيقه، وعندما حاولت "غزل" تهدئته صرخ وصفعها على وجهها وسقطت أرضا، مما جعلها تتذكر ما كان يفعله معها "عابد تيمور" من ضرب وإهانة.

النمر

إعتذر عبد الله "محمد إمام" لزوجته شمس "نرمين الفقى" عما بدر من أمه هدية " سوسن بدر " التى ضربتها فى الصاغة، تذهب ملك "هنا الزاهد" لأمها فى المستشفى لتخبرها أن الشيمى قد مات ، ففرحت أمها بهذا الخبر وقالت إن الشيمى كان شخصا شريرا وقد تزوج من شمس عرفى وحاول قتلها وكانت شمس حامل منه وهنا تأكدت ملك أن علي بالفعل أخوها كما قال لها .

موسى

قيام سيد رجب- المعلم وهبة بالتعدى على شقيقته حلاوتهم – سمية الخشاب وهى حامل حيث طلب منها أن تخلصه من موسى وتبعده عن طريقه، إلا أن موسى قام بضرب سيد رجب فى سوق باب اللوق، ومنعه من دخول محل زوجته حلاوتهم.