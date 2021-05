شكرا لقرائتكم خبر عن دي كابريو بجوار ليلى جلادستون فى أول صورة لفيلم Killers of the Flower Moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على الفيلم المرتقب Killers of the Flower Moon، بطولة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو والنجمة العالمية ليلي جلادستون، ومن إخراج مارتن سكورسيزى، عن أول صورة لإحدى كواليس الفيلم، والتي ظهر فيها دي كابريو وهو يجلس على طاولة بجوار جلادستون.

وسرعان ما شارك دي كابريو، متابعيه وجمهوره بالصورة الأولى للفيلم المرتقب، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلن عن بدء العد التنازلي للفيلم في دور العرض السينمائي.

تأتي هذه الصورة بعد اعلان انضمام أربعة وجوه جديدة إلى فيلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزي الجديد، وهم تاتانكا مينز " I Know This Much is True"، مايكل أبوت جونيور (The Death of Dick Long) وبات هيلي (Bad Education) وسكوت شيبرد (Bridge of Spies)، جنبا على أبطاله ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، ليلي جلادستون وجيسي بليمونز ويستند الفيلم الجديد إلى أكثر الأفلام مبيعًا لديفيد جران.



