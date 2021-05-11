شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يدعم الشعب الفلسطيني والقدس بأغنية "القضية مكملة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب رامى صبرى، عن كلمات أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان "القضية مكملة"، لدعم الشعب الفلسطيني والقدس، ضد اعتداءات جيش الاحتلال التي اسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، في محاولات لتهجير الفلسطينيين من حي الشيخ الجراح.

ونشر صبرى مقطع فيديو قصير عبر حسابه بموقع انستجرام، لكلمات الاغنية التي جاءت كالآتي :"بيب تسملك مش جبان، بص الشجاعة الى في عنيه، الأرض ارضه من زمان، انت الى متقل عليه، طمعك وجشعك دول عموك من الإنسانية جردوك، وبقيت شايفها أرض أبوك مش أرضهم ولا أرضنا، لسه القضية مكملة ولسه الحكاية مطولة، واكيد نهاية اللى افتري أكبر عقاب من ربنا".

أغنية لسة القضية مكملة، من كلمات تامر حسين، والحان وغناء رامى صبري، وموسيقى جلال حمداوى، وكان قد نشر حسين مقطع الفيديو عبر حسابه بتويتر وكتب " رامى لحن الكلام لما شاف البوست بتاع كلامى، امبارح وبعتهالى النهارده وحب يشارك ويعبر عن مشاعره معانا ل إخوتنا هناك فى فلسطين وربنا ينصركم".