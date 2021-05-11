شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على:استعنت بملابس ومتعلقات الشهيد محمد وحيد لأداء دوره فى"االاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎قدم الفنان الشاب أحمد على، دور الشهيد البطل محمد وحيد حبشى، الذى استشهد فى مأمورية الواحات عام 2017، وذلك فى ‎مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، واستطاع أحمد على لفت الأنظار إليه خلال حلقات العمل لاسيما أنه قدم دور الضابط ببراعة حتى ظهرت تساؤلات على السوشيال ميديا حول كونه ضابط بالفعل ويرجع ذلك لأداءه المتميز الرصين.

‎وقال أحمد على لـ"الخليج 365" أن ترشيحه لدور الشهيد محمد وحيد من خلال "أوديشن" مع إبراهيم فرج، الكاستنج ديريكتور لمسلسل "الاختيار 2" والذى رأى أنه مناسب للدور وعرض الأمر على المخرج بيتر ميمى الذى وافق على ترشيحه لتقديم الدور، مضيفاً:"بعد قراءتى للشخصية، قمت بالتواصل مع زوجة الشهيد وبدأت تسرد تفاصيل حياته سواء فى منزله أو فى عمله وكذلك فى الشارع، وكيف كانت صلته بأهله".



الفنان أحمد على

وتابع أحمد على :"قمت بدراسة كل تفاصيل حياته بعناية سواء الشخصية أو العملية، كما قامت زوجة الشهيد بإرسال العديد من الفيديوهات الخاصة به وبدأت التركيز على ملامحه وطريقة كلامه فكانت ملامح الشهيد محمد حامد حادة وأداءه بسيط وجاد جداً فى عمله، كما أستعنت بملابسه وجزء من متعلقاته فى بعض المشاهد.

‎وأكد أنه شرف له تجسيد شخصية الشهيد، الذى كان يحب بلده كثيراً، لافتاً أن أكثر ما أسعده هو ردور أفعال أسرته، موضحاً:" تفاجأت بكلامهم وتأكيدهم لى أننى أستطعت توصيل الصورة بشكل كبير، كما أعتبر نفسى محظوظ أن الفرصة الأولى التى حصلت عليها كانت فى عمل مهم مثل الاختيار 2 ومع نجمين كبار مثل كريم عبد العزيز وأحمد مكى الذى يمتلك كل واحد منهما لونه الخاص والمختلف عن الآخر.



احمد على بدور الشهيد محمد وحيد فى الاختيار 2

واستكمل أحمد على تصريحاته موضحاً أنه انتابه بعض القلق عند قراءة الدور ووقوفه أمام كريم عبد العزيز وأحمد مكى، إلى أن حدث اللقاء الأول معهم، مشيراً إلى أنه كان لقاءً ودى ومثمر ومحترم فكريم تعامله شيك، ومكى يمتليء بـ"طاقة" ابن البلد مضيفاً:"معظم المشاهد كانت صعبة خاصة أنها جميعا كانت أمام نجمين كبار، ولكن أصعبهم مشاهد الأكشن فكان لابد من تركيز عالى بها حتى يظهر المشهد بشكل مضبوط ولكن من خلال التعليمات التى كانت توجه لنا جعلت الموضوع سهل".

‎يذكر أن الفنان أحمد على، هو خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج لعام 2009 ، قدم العديد من العروض المسرحية، كما شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية مثل مسلسل " القيصر، الحرباية، طاقة قدر، فلانتينو، اتنين فى الصندوق، البرنسيسه بيسه، الحلال، وكان أخرهم "الاختيار 2".



الفنان احمد علي

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.