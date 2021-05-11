"بجميع لغات العالم".. عمرو مصطفى يدعم القضية الفلسطينية بأغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان عمرو مصطفى، عن طرحه أغنية جديدة قريبا دعما للقضية الفلسطينية بجميع لغات العالم، ودشّن هاشتاج "انقذوا حي الشيخ الجراح".

وكتب مصطفى، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم، مش هنقعد نكلم نفسنا طول الوقت، حان الوقت لنتحدث بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع.. قريباً بإذن الله.. انقذوا حي الشيخ الجراح".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو مصطفى، أغنية "وسنيني" والتي طرحها عبر "يوتيوب" في فبراير الماضي.

"وسنيني" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع فادي إبراهيم، وميكس وماستر جابر، وجيتار باسم سعيد، وقانون علي شاكر، وتسجيل إسلام غلاب.