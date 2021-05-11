جنات تدخل في نوبة بكاء.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: وقعت الفنانة المغربية جنات ضحية برنامج المقالب الكوميدي “5 نجوم”، الذي تقدمه الفنانة نور ومصطفى قمر وكريم فهمي وغادة عادل ومحمد الشرنوبي.

وانهارت جنات من البكاء في المقلب الذي وقعت في فخه بمكالمة هاتفية من أحد المشاركين، الذي أقنعها بالقدوم لشركة إنتاج ما، لتقديم إعلان عن أحد المنتجات مع الفنانة نور، ووافقت على الفور وتم الاتفاق على بنود وهمية للإعلان، وأثناء ذلك طلب أحد المشاركين من جنات ركن سيارتها بأحد الكراجات المخصصة لذلك.

وليصل المقلب إلى ذروته، قام المشاركون في البرنامج بوضع سيارة لإغلاق الطريق أمام سيارة جنات، ما أعاق خروجها، وأثناء ذلك أقنعها عامل الجراج بأن تساعده بتحريك السيارة لتقع في الفخ، وتقوم بدفع السيارة التي تنطلق بقوة ويحدث انفجار، لتدخل جنات في نوبة من الصراخ الشديد.

وازدادت حدة المقلب بقدوم صاحبة السيارة التي انفجرت، وظلت تصرخ في جنات بشكل أصابها بانهيار وخوف شديدين، ومع احتدام الموقف كشفت نور عن المقلب لتدخل جنات في نوبة بكاء شديدة، قائلة: “حرام عليكي”.