محمد هنيدي يسخر من توم كروز بهذه الطريقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: يحرص الفنان محمد هنيدي على مشاركة جمهوره آراءه بين الحين والآخر بطريقته الخاصة وبشكل كوميدي، آخر هذه التعليقات كانت موجهة للفنان العالمي توم كروز.

وعلق هنيدي على صورة نشرتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مبرزة قدرة كروز في حبس أنفاسه تحت الماء لست دقائق ونصف، أثناء تصوير فيلم “المهمة المستحيلة”.

وعلقت الصفحة على الصورة: “توم كروز قدر يحبس أنفاسه أكثر من ست دقايق كاملة في فيلم المهمة المستحيلة، وأنت جرب الآن وقل لنا حبست أنفاسك قد إيه؟”، ليسارع هنيدي في الإجابة على السؤال، قائلا: “ستة بردو بس بالثواني”.

وأثار تعليق النجم المصري تفاعلا كبيرا بين متابعيه الذين شاركوه في سخريته وطريقته في الردّ التي نالت اعجاب الالاف لطرافته وسرعة البديهة التي يتمتع بها في تعليقاته الكوميدية.

وكان هنيدي قد شارك ببطولة فيلم “الإنس والنمس”، الذي عاد من خلاله إلى السينما بعد غياب، وشارك معه في البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، وشريف دسوقي، قصة وإخراج شريف عرفة.