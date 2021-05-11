شيرين عبد الوهاب في أول تعليق بعد اختيارها سفيرة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: أعربت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن سعادتها الكبيرة باختيارها صوتاً للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال أغنيتها الجديدة “بعلم الوصول”.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، قالت شيرين: “أولاً أنا سعيدة جدا وتشرفت بأن أكون صوت هذه المبادرة، وسعيدة أيضا بزملائي في مسلسل الاختيار، والتقدير الذي يحصل عليه الفن والقوى الناعمة الآن. أحيي من قلبي فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، وأقول له ألف شكر على اهتمامك بالشعب المصري”.

وعن المدة التي استغرقها عمل الأغنية، قالت: “الأعمال التابعة للرئاسة دائماً مهمة وصعبة وسريعة. أنا وزملائي صوت الرئيس، وتحت أمر البلد في كل حاجة”.

وأضافت: “أحيي الشاعر أستاذ هاني عبد الكريم، والملحن أستاذ بلال سرور، والموزع أستاذ محمد مصطفى على هذا العمل. والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي كان توصيل الرسالة في كلام الأغنية، وأن تخدم الموسيقى الموضوع. لا نريد أن نشتت الانتباه عن الكلام الحلو الذي يقوله سيادة الرئيس للشعب”.