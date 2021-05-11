تعرف عل التجربة الجديدة التي ستخوضها أنجيلينا جولي

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

تخوض النجمة الأمريكية أنجلينا جولي أول تجاربها في عالم “مارفل” السينمائي عبر ظهورها في فيلم “Eternals” المقرر عرضه في تشرين الثاني المقبل.



وأعلنت استوديوهات “مارفل” الأمريكية للقصص الهزلية أن النجمة المكسيكية، سلمى حايك، ستشارك في بطولة الفيلم وهو من إخراج كلوي تشاو، التي حازت على جائزة أوسكار أخيرا عن فيلمها “نومادلاند”.

وظهرت جولي في فيديو ترويجي للفيلم وتضمن أيضاً لقطات من فيلم “Black Widow” من بطولة الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، والذي سيعرض في 9 تموز المقبل، بعد أن تأجل طرحه أكثر من مرة بسبب الوباء العالمي.