وفاة الموسيقار المصري العالمي عبده داغر

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

توفي امس الاثنين، الموسيقار المصري العالمي، عبده داغر، عن عمر يناهز 85 عاما، بمستشفى "هوليوبلس" في مصر الجديدة.



وقالت مصممة الأزياء ماجدة داغر، ابنة الموسيقار الراحل، في "فيسبوك":"أبويا في ذمة الله..الله يرحمك يا بابا أرجو الدعاء".

ولد عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود، حيث أن والده صاحب محل صناعة الأعواد الأشهر في عاصمة الدلتا، ودرب الكثير من مشاهير الموسيقيين مثل الموسيقار محمد فوزي والموسيقار بليغ حمدي،

كما عرف عبده داغر بصداقته التاريخية للموسيقار محمد عبد الوهاب والشيخ محمد عمران، هذا وتعلم عبده داغر العزف على آلة العود في سن السابعة، على غير رغبة والده، ثم جذبته آلة الكمان، بعدما شاهد عازف الكمان الكلاسيكي "David Oistrakh"، وتعلمها في سن العاشرة، وفى شبابه عمل عبده داغر كعازف للكمان في تخت العديد من مشاهير الغناء المصري مثل كوكب الغناء العربي، أم كلثوم، وموسيقار الجيل، محمد عبد الوهاب، ومحمد عبد المطلب.