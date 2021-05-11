إيلون ماسك يكشف إصابته بمتلازمة أسبرجر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: كشف الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك (49 عاماً)، أثناء ظهوره في البرنامج الكوميدي الأميركي “Saturday Night Live (SNL)” يوم السبت عن إصابته بمتلازمة “أسبرجر”.

ويُشار إلى أنّ متلازمة “أسبرجر” تستمر مدى الحياة وتؤثر على الناس بطرق عدة مختلفة وقد يختار البعض الاستمرار في استخدام هذا المصطلح، بينما قد يفضل البعض الآخر الإشارة إلى أنفسهم على أنهم يعانون من التوحد أو من طيف التوحد.

ويُعتقد أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك عن حالته الصحية. وقال ماسك للمشاهدين: “أنا في الواقع أصنع التاريخ الليلة كأول شخص مصاب بأسبرجر يقدم البرنامج”. وأثار تعليقه موجة من التصفيق من قبل جمهور الاستوديو.

وأضاف: “أعلم أنني أحياناً أقول أو أنشر أشياء غريبة، لكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها عقلي”.

وقد شكك بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي في مزاعمه وأشاروا إلى أن الممثل الكوميدي دان أيكرويد الذي تحدث علنا عن تجربته مع متلازمتي توريت وأسبيرجر، كان قد قدم “SNL” في السابق.