حسن الرداد يخرج عن صمته ويرد على شائعة وفاة حماه سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: علّق الفنان حسن الرداد لأول مرة على شائعات المرض والوفاة التي تلاحق حماه الفنان سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز، مطالبا الجميع بالتوقف عن تداول الشائعة أو أية أخبار عن الحالة الصحية للنجمين، إلا ما يتم نشره عبر حسابه الموثق أو حساب الإعلامي رامي رضوان زوج النجمة دنيا سمير غانم.

حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم التزم الصمت طوال الفترة الماضية، ولكن مع تداول شائعة حماه سمير غانم ثلاث مرات اليوم فقط وتصدرها ترند موقع تويتر في مصر، أصدر توضيحا عبر كل منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم.

وتابع الرداد قائلا: ونرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبد العزيز..إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا عاجلا نفت فيه شائعة وفاة سمير غانم أو تحسن الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، وأكد البيان أن الوضع الصحي للنجمين لا يزال كما هو دون تحسن.

وسبق أن أصدر رامي رضوان بيانا نفى فيه صحة كل التقارير التي تناولت الحالة الصحية لسمير غانم وبخاصة شائعات دخوله في غيبوبة عقب توقف أجهزة الجسد عن العمل، وقال عبر حسابه بموقع الفيس بوك: أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبدالعزيز غير صحيح.

وأضاف: السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده! الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم!.

وتابع: لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل..وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم.

وواصل: لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما، فـ(لا يرد القضاء إلا الدعاء) كما قال رسولنا الحبيب.

واختتم: اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبدالعزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك.

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