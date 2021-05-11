هل عادت حلا شيحة لارتداء الحجاب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: أقدمت الفنانة العائدة من الاعتزال الفني حلا شيحة على خطوة جديدة أثارت التساؤلات حول احتمال عودتها لارتداء الحجاب واعتزال العمل الفني مجددا، بعدما غيرت صورتها الشخصية على بروفايل حسابها بموقع إنستقرام ووضعت صورة لها بغطاء رأس يكشف عن القليل من خصلات شعرها.

حلا التي كرست حسابها منذ زواجها من الداعية معز مسعود لنشر الأدعية الدينية، وغابت عن المشاركة بالمسلسلات المصرية لرمضان 2021، لأول مرة منذ عودتها إلى العمل الفني، وضعت صورة جديدة لها بغطاء الرأس وكمامة أسفل الذقن، واعتمدت على مكياج خفيف، ولم تنشر الصورة الجديدة عبر منشورات حسابها مكتفية بوضعها كصورة بروفايل.

وسبق ان ألمحت حلا لاحتمال المشاركة من جديد في مجال الدعوة الدينية، عندما ردت على أحد متابعيها على إنستقرام معلنة إنها تتشرف أن تكون داعية دينية مثل زوجها.

حلا غابت منذ زواجها عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وعادت إلى جمهورها بموقع إنستقرام بنشر مقولات دينية وإنسانية بمناسبة شهر رمضان، وكتبت قائلة: الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في اعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا واسرار مخاوفنا فهو الاول ليس قبله شئ وهو الاخر ليس بعده شيء.

أضافت: الكون كله بكل جماله واسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصي لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب وقدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك …

ووضع أحد متابعيها تعليقا مثيرا قائلا: ناوية تصيري داعية متل زوجك يلي عم يتزوج، ويطلق كل شوية، لترد عليه قائلة: ده يشرفني أكون زي زوجي، وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب.