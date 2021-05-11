غادة عبد الرازق أفضل ممثلة بمهرجان أوسكار العرب في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: أعلن مهرجان أوسكار العرب، منح الفنانة غادة عبد الرازق جائزة أفضل ممثلة عربية، وذلك ضمن فعاليات دورته الخامسة هذا العام، تقديرا وعرفانا بنجاحها.

ويقام حفل التكريم بحضور نخبة من نجوم ومشاهير الفن في العالم العربي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الأربعاء 19 مايو الجاري.

يذكر أن غادة عبد الرازق انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل “لحم غزال”، الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021.

وبدأ المخرج محمد أسامة في مونتاج الحلقات الأخيرة من العمل لتسليمها للقنوات العارضة، حيث يعرض المسلسل على شبكة قنوات mbc وعدد من القنوات الفضائية.

واستطاعت النجمة غادة عبد الرازق كسب الرهان هذا العام لتتوج نفسها كإحدى أهم النجوم والنجمات لدراما رمضان في الموسم الحالي.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير “هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز”، ويشارك في بطولته شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل.

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، وفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.