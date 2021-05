كيف تتخطى أنجلينا جولى أزمة طلاقها من براد بيت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: كشفت الممثلة العالمية أنجلينا جولي​ أنها وجدت الراحة النفسية خلال عملها على فيلمها الجديد Those Who Wish Me Dead خصوصاً بعد أزمتها مع طليقها الممثل ​.براد بيت. وأشارت أن التصوير كان بالنسبة لها علاج.

وبحسب موقع “Mercury” أنها وبعد شهر من حكم الطلاق، بدأت جولي في تصوير فيلم “أولئك الذين يرغبون في موتي” Those Who Wish Me Dead ، حيث تلعب دور إطفائية تدعى “هانا فاربر” ، التي تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بعد مأساة أثناء العمل. وهذا ما ساعدها في تلك الفترة التي كانت تعاني فيها من ضغط طلاقها من براد بيت.

وقالت جولي حول هذا الموضوع: “لقد كنت محظوظة جداً. إنه كان نوعًا من العلاج ولقد تمكنت من القيام بهذا الدور عندما كنت بحاجة إلى الاستقرار بعد الطلاق”.

ومن المعروف أن زواج جولي وبيت دام قويًا في هوليوود لأكثر من 10 سنوات، لكنه انتهى فجأة عندما تقدمت جولي بطلب للطلاق في سبتمبر 2016 حيث تزعم أن بيت كان مسيئًا لفظيًا وجسديًا أثناء علاقتهما وزواجهما الذي استمر لمدة عامين، وفقًا لوثائق المحكمة المرفوعة قبل محاكمة الحضانة القادمة.

الزوجان هما والدا مادوكس ” 19 عاماً”، “باكس” 17 عاماً ، “زاهارا “16 عاماً”، شيلو “14 عامًا”، والتوأم نوكس وفيفيان “12 عامًا”.

وأنهت جولي “45 عامًا”، طلاقها من “بيت”، “57 عامًا” ، في ربيع عام 2019، على الرغم من احتدام المعركة القانونية المريرة بين الزوجين السابقين بشأن حضانة أطفالهما الستة.