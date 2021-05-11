شرارة الحب تشتعل من جديد.. جينيفر لوبيز تقضي إجازتها برفقة بن أفليك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: بعد سبعة عشر عاماً من فسخ خطوبتهما، أكّدت مصادر لموقع “إي نيوز” الأميركي أنّ صداقة جينيفر لوبيز وبن أفليك الودّية تحوّلت من جديد إلى علاقة أعمق بكثير.

فبعد إطلالتهما بشكل منفصل في حفل “VAX LIVE” الذي أقيم في لوس أنجلس يوم الأحد (2 أيار)، توجّها معاً إلى منتجع يلوستون في ولاية مونتانا، حيث أمضيا إجازة معاً لمدة أسبوع تقريباً، وفق ما أكّد المصدر للموقع، مضيفاً أنهما “كانا وحدهما”.

ويأتي هذا الخبر بعد حوالي شهر من انفصال لوبيز عن خطيبها أليكس رودريغيز بعد علاقة دامت أربعة أعوام، وتم رصد بن بعد ذلك في منزلها في لوس أنجلس، لكن في ذلك الوقت، أكد مصدر آخر أنهما “مجرد صديقين”.

بدأت علاقة بن وجنيفر في تموز 2002 أثناء تصويرهما فيلم معاً، وعرض الممثل الزواج عليها في تشرين الثاني بخاتم من الماس وردي، إلا أنّه قبل أيام قليلة من زفافهما الذي كان متوقعاً أن يقام في أيلول 2003 قام الزوجان بإلغائه، وأعلنا انفصالهما رسمياً في كانون الثاني 2004.