شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 3 نجمات ظهرن على الكرسى المتحرك فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ضمن مسلسلات رمضان الحالي العديد من الظواهر المختلفة، والتي استطاعت أن تجذب انتباه الجمهور منذ اللحظات الأولى في كل عمل، وكان من أبرز هذه الظواهر ظهور عدد من النجمات على كرسى متحرك لأول مرة خلال الدراما، وكان ظهور مختلف وغريب على الجمهور خاصة أنهم أعتادوا على رؤيتهم في أدوار معينة، ولكنهم أثبتوا قدرتهم على تغير جلدهم وتجسيد أي شخصية، ومن أبرز النجمات:





نرمين الفقى فى ضل راجل

جسدت الفنانة نرمين الفقى شخصية "هدى" زوجة الفنان ياسر جلال خلال أحداث مسلسل "ضل راجل"، والتي تجلس على كرسى متحرك و تواجه مع زوجها أزمة تتعلق بأبنتها التي تزوجت عرفى، وزاد من الأزمة حملها ومحاولة إجهاضها، بالإضافة إلى شعور هدى بعدم القدرة على فعل شيء وأنها حمل زائد على زوجها كونها امرأة عاجزة، وجذب هذا الدور انتباه الجمهور لأختلافه عن الأدوار التي قدمتها، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى.





منى زكى فى لعبة نيوتن

ظهرت النجمة منى زكى ضمن أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل لعبة "نيوتن"، وهى تجلس على كرسى متحرك بعد أن هددت بقتل نفسها بسبب إبعاد طفلها عنها، وقامت الممرضة بتخديرها، وفى اليوم التالى قاموا بتحضير أغراضها لتترك المستشفى دون معرفة مصير أبنها، وأخدوها على كرسى متحرك واصطحبوها خارج المستشفى لركوب سيارة الإسعاف دون أن تعلم إلى أين هي ذاهبة بدون طفلها مما دفعها إلى الهرب منهم، لتبدأ في التفكير في إستعادة طفلها، والمسلسل بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي،سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.





فردوس عبد الحميد فى نسل الأغراب

ظهرت "الحاجة نجاة" الشخصية التي تقدمها الفنانة فردوس عبد الحميد ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، وهى سيدة عجوز تجلس على كرسي متحرك، والتي توفى زوجها خلال نزاعات عائلية بين عائلة الأغراب، وتعيش مع ابنها على الغريب ضابط الشرطة الذى يجسد دوره الفنان دياب، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران.