شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بسيط: شغلى مع على ربيع "أحسن أب" يختلف عن المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان مصطفى بسيط أحد نجوم فرقة مسرح مصر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل "أحسن أب" الذى تم طرحه في موسم رمضان من بطولة الفنان على ربيع وحقق نجاحًا كبيرًا.

بسيط قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه سعيد بالعمل مع على ربيع لأول مرة في الدراما على الرغم من تعاونهم في المسرح سابقًا، حيث إن العمل في المسلسل يختلف كثيرًا عن المسرح بالإضافة إلى أن كواليس العمل كانت ممتعة للغاية مع كل المشاركين فيه.

وأضاف على الرغم من صعوبة التعامل مع الأطفال في المسلسل إلا أن معظمهم كانت تمتلك موهبة كبيرة، مشيرا أنه استمتع أيضا بالعمل مع المخرج معتز التونى الذى يحرص على كل تفصيلة في العمل .

وجسد الفنان علي ربيع خلال أحداث مسلسل "أحسن أب" دور شاب يسعى للمشاركة فى إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه للفوز بالجائزة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة.

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع عرض على شاشة قناة الحياة في النصف الأول من شهر رمضان، من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.