شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى زوجة هانى رمزى فى مسرحية "أبو العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة داليا البحيرى فى مسرحية "أبو العربى" للنجم هاني رمزى الذى يعود إلى خشبة المسرح بعد غياب حوالى 17 سنة عن المسرح منذ آخر أعماله "كدة أوكيه"، ومن المقرر عرضها بعد أيام قليلة فى موسم عيد الفطر، على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر، وتجسد دور زوجة بطل العرض المسرحى، ويواصل فريق العمل البروفات بشكل يومى استعدادًا للعرض ثانى أيام عيد الفطر.

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب هاني رمزي، مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم داليا البحيري، حجاج عبد العظيم، أحمد فتحي، محمد جمعه، ليلي عز العرب، عمرو عبدالعزيز، وآخرين، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

وكان آخر عمل مسرحي لهانى رمزى، هو مسرحية كدة أوكية والتي قدمها عام 2003، وكانت من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، وحققت نجاحا كبيرا علي مدار سنوات طويلة.