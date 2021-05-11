وليد فواز ناعيا عبده داغر: آخر سلاطين الطرب الأصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان وليد فواز، الموسيقار عبده داغر، والذي رحل عن عالمنا أمس الأثنين.

وغرد "فواز" عبر حسابه بـ"تويتر": "أنعي ببالغ الحزن عمنا الكبير عبده داغر، آخر سلاطين الطرب الأصيل".

وتابع: "أحر التعازي لجمهوره وأحبائه وأسرته الكريمة وللأخ والصديق العزيز الموسيقار خالد داغر".

وأقيمت أمس الأثنين جنازة الموسيقار عبده داغر، في مسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر.

وأعلن مصطفى داغر "حفيد الموسيقار الراحل" خبر الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله جدي ومعلمي الفنان عبده داغر".

الموسيقار عبده داغر يعد من رواد الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وعمل بها كعازف منفرد “صوليست”حتى عام 1972، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية.

وقام داغر بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية، منها الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، الريشة والكمان، ومصر.