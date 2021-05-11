حفيد ملكة بريطانيا بيتر فيليبس يتجه للطلاق من زوجته بشكل رسمي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 09:08 صباحاً - من المقرر أن يواجه حفيد الملكة الأكبر "بيتر فيليبس" ، 43 عامًا - نجل الأميرة "آن" - زوجته المنفصلة عنه "أوتوم" في المحكمة الأسبوع المقبل لإنهاء إجراءات الطلاق الرسمية حيث يحاول "فيليبس" وزوجته التوصل إلى تسوية مالية بشأن طلاقهما بعد 12 عامًا من الزواج والذي أثمر عن ابنتين.

فصل الممتلكات

بيتر فيليبس بجوار الأمير ويليام- الصورة من موقع birminghammail

وبحسب موقع "birminghammail" سيستمع قاضي المحكمة العليا "جاستيس بيل" في قسم الأسرة الأسبوع المقبل إلى إلى جلسة المراجعة السابقة للمحاكمة عن بُعد وإلى محامي كل طرف للفصل في مواردهما المالية والاتفاق على تسوية.

وقد قدم "فيليبس" طلبًا لفرض قيود على الإبلاغ تمنع الكشف عن التفاصيل المالية والشخصية الأخرى.

"بيتر فيليبس" وحياته الخاصة

جديرًا بالذكر أن "بيتر فيليبس" لا يحمل أي لقب ملكي وهو رقم 15 في ترتيب ولاية العرش، ولديه شقيقة هي "زارا".

التقى بزوجته الكندية "أوتوم" ​ في عام 2003 وتزوجا في عام 2008 وأنجبا بنتين "سافانا" 9 سنوات و"إيسلا" 7 سنوات، واتفقا على انهاء زواجهما ودياً بعدما أبلغا الملكة والقصر الملكي في وقت سابق.

تم الإعلان عن انفصاله وزوجته عن بعضهما فى فبراير الماضي ، لكنهما كانا يعيشان منفصلين منذ أواخر عام 2019 فى ممتلكات منفصلة."بيتر فيليبس"- الصورة من موقع birminghammail.