لماذا تقيم إلين ديجينريس في منزل كورتيني كوكس وليس في قصرها الفخم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 09:08 صباحاً - تعيش مقدمة البرامج والممثلة الكوميدية الثرية الشهيرة إلين ديجينريس البالغة من العمر"63 عاماً" في منزل صديقتها نجمة هوليوود الممثلة كورتيني كوكس "56 عاماً" بعد بيعها قصرها الفخم في مقاطعة الأثرياء ونجوم هوليوود "بيفرلي هيلز" ،وفقاً لموقع "هولا".

وأوضحت مقدمة البرامج الشهيرة إلين ديجينريس التي تلقت لقاح كورونا الأسبوع الماضي، ونشرت مقطع فيديو لتشجيع متابعيها على تلقيه دون تردد للوقاية من فيروس كورونا، والتي تقيم في مدينة لوس أنجلوس بشكل دائم قرب استوديوهات تصوير برنامجها التلفزيوني الشهير ترتيبات إقامتها الجديدة مع صديقتها الممثلة كورتيني كوكس في آخر حلقة بثت من برنامجها الشهير: "The Ellen DeGeneres Show "

وواصلت إلين ديجينريس تقديم كورتيني كوكس كضيفة مميزة لها في حلقة برنامجها،وقالت إن العالم يعرف كورتيني كوكس من برنامج صغير إسمه "الأصدقاء"، لكنها تعرفها حاليا فقط كمالكة لها.

كورتيني عرضت عليها العيش معها حتى تعثر على منزل جديد لها

كورتيني كوكس ضيفة دائمة في برنامج صديقتها إلين ديجينريس-الصورة من حساب كورتيني بأنستغرام

وكشفت إيلين ديجينريس لجمهورها بعفوية سبب إقامتها في منزل صديقتها كورتيني كوكس، وقالت: إنها بعد بيعها قصرها الفخم في بيفرلي هيلز بدأت في البحث عن منزل جديد تشتريه، وكانت بحاجة إلى مكان جيد للإقامة فيه، وعندما عرفت كورتيني كوكس بهذا، كانت لطيفة بالقدر الكافي لتعرض عليها العيش معها في قصرها الخاص حتى تكون إلين قريبة من الأستوديو الذي تصور فيه حلقات برنامجها، وقالت لها: إبق في منزلي.

كورتيني تعتبر إلين زميلة سكن وليست مستأجرة

إيلين مع والدتها-الصورة من حسابها بفيسبوك.jpg

كورتيني كوكس التي استطاعت بعد فترة إنتظار طويلة أخيراً تصوير الحلقة الخاصة "Friends for HBO Max" من المسلسل الكوميدي الشهير "الأصدقاء" علقت على تصريح صديقتها إلين ديجينريس بإنها تعتبرها الآن مجرد مالكة، وقالت: إنها لا تعتبر نفسها مالكة إطلاقاً، وإنما هي أشبه بزميلة سكن لصديقتها مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة إلين ديجينريس.

يشار إلى أن الكثير من صديقات كورتيني كوكس وزميلاتها في مسلسل "الأصدقاء" يحبون الإقامة بعض الوقت في منزل كورتيني كوكس ، ومن بينهن نجمة هوليوود جينيفر أنستون التي قضت بعض الوقت في منزل كورتيني كوكس خلال فترة الحجر الصحي قبل تصوير الحلقة الخاصة معاً من "الأصدقاء"، ونشرتا مقاطع فيديو وهما تلعبان البلياردو حصدت أكثر من 6 ملايين ونصف مليون إعجاب على "أنستغرام".