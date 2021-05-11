"سيلين ديون" تحتفل بيوم الأمهات مع أولادها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 09:08 صباحاً - شاركت "سيلين ديون"– الأم لثلاثة أبناء- صورة نادرة لها مع أبنائها معًا أثناء احتفالها بيوم الأم.

وبحسب موقع "ديلي ميل" نشرت النجمة الفرنسية الكندية صورة لها محاطة بأولادها الثلاثة وكلاب العائلة وهم يجلسون على بطانية بيضاء كبيرة في الهواء الطلق. وفي التعليق المصاحب كتبت "سيلين" ، 53 عامًا: "من لديه أفضل يوم، أنا أم الأطفال؟" ثم أضافت: "يا له من امتياز أن أكون أماً! عيد ام سعيد! كل حبى ، سيلين".



أبناء سيلين ديون

سيلين ديون وأبناؤها الثلاثة في احتفالات الكريسماس- الصورة من حساب سيلين ديون على إنستغرام



"سيلين" هي أم لـ "رينيه تشارلز" البالغ من العمر 20 عامًا والتوأم "نيلسون" و"إدي" البالغان من العمر 10 أعوام.

سار "رينيه" على خطى والدته الموسيقية الشهيرة، حيث كان له أول ظهور في موسيقى الهيب هوب فى أواخر يناير. وقد شاركت "سيلين" بفخر رابطًا لموسيقى ابنها الأول الجديدة الذي سجلها وكتبت: "أنا فخورة جدًا بابني. حبي له قوي جدًا ، ويؤثر بعمق في أن إحدى اهتماماته هي أيضًا واحدة من شغفي."

نشرت "سيلين" أيضًا تحية طيبة لـ"رينيه" في نفس الشهر بمناسبة يوم ميلاده العشرين فى 25 يناير.



زواج سيلين ديون

سيلين ديون وزوجها أنجيلل- الصورة من موقع ديلي ميل



تزوجت "سيلين" من مدير أعمالها "أنجيلل" ، وكلاهما من كيبيك -كندا ، منذ عام 1995 حتى وفاته بمرض السرطان عن عمر يناهز 73 عامًا. وفى 14 يناير الماضي كانت الذكرى السنوية الخامسة لوفاته.

بدأت علاقتهما فى عام 1988 عندما كانت "ديون" في الثالثة عشرة من عمرها فقط. حينها كان "أنجيلل" مدير موسيقى يبلغ من العمر 39 عامًا وكان لا يزال متزوجًا عندما قرر تكريس نفسه لجعلها نجمة.

توفي "أنجيلل" بسرطان الحلق في 14 يناير 2016 ، قبل يومين من يوم ميلاده الرابع والسبعين. وقد تم تكريمه من قبل حكومة كيبيك بجنازة وطنية في كنيسة نوتردام في مونتريال.

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