إيلون ماسك يفاجىء الجميع بإعلانه أنه مصاب بمتلازمة أسبرجر أحد أطياف التوحد 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 09:08 صباحاً - قبل عملاق ورائد التكنولوجيا وسيارات تسلا الكهربائية إيلون ماسك كشفت دراسات طبية عديدة أن مرضى طيف التوحد لديهم قدرات رائعة وذكاء حاد لا يتمتع به أحياناً البشر الطبيعيين، وصدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الملايين بكشفه مؤخراً أنه مصاب بمتلازمة "أسبرجر" وهي "طيف التوحد".

بحسب موقع "بي بي سي" البريطاني، كشف رائد التكنولوجيا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أثناء ظهوره في البرنامج الكوميدي الشهير "ساترداي نايت لايف" عن إصابته بمتلازمة أسبرجر.

وكشف الملياردير الشهير إيلون ماسك البالغ من العمر "49 عاما" للمشاهدين بأنه أول شخص مصاب بمتلازمة "أسبرجر" يقدم البرنامج الذي يعرض منذ فترة طويلة، وسط هتافات الجمهور العالية التي تعبر عن تقدير المشاهدين لاعترافه.

ويتعامل الأشخاص المصابون بمتلازمة أسبرجر مع البيئة المحيطة بهم بشكل مختلف عن الأشخاص الآخرين.

ويُعتقد أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها ماسك عن حالته الصحية الخاصة على الملأ.

وحل رئيس إحدى أكبر شركات التكنولوجيا إيلون ماسك ضيفاً ليقدم برنامج الاسكتشات الكوميدي - وهو دور مرغوب قامت به مجموعة من المشاهير منذ بداية أس أن أل في السبعينيات. ومن بين هؤلاء أديل وكريس روك ورينغو ستار وويل فيريل.

وقال ماسك مازحاً في خطابه الافتتاحي: "ليس لدي دائماً الكثير من التجويد أو الاختلاف في طريقة حديثي. وهو ما قيل لي إنه يخدم تقديم كوميديا رائعة". وأضاف "أنا في الواقع أصنع التاريخ الليلة كأول شخص مصاب بأسبرجر يقدم البرنامج".

ليس أول مصاب بمتلازمة أسبرجر يقدم البرنامج

لم تقف إصابته بمتلازمة أسبرجر عائقا أمام نجاحه-الصورة - من حسابه في إنستغرام- الصورة الرئيسية

ومع ذلك، شكك بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي في ادعائه. وأشاروا إلى أن الممثل الكوميدي دان أيكرويد الذي تحدث علناً عن تجربته مع متلازمتي توريت وأسبيرجر، كان قد قدم "أس أن أل" في السابق.

كما مزح إيلون ماسك "49 عاماً" الذي لديه أكثر من 53 مليون و700 ألف متابع على تويتر، بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي. إذ واجه انتقادات وحتى تهديدات قانونية بسبب تغريداته في الماضي.

متلازمة أسبرجر وراء كتابته تغريدات غريبة

إيلون ماسك يشرف على مشاريعه الفضائية-الصورة من حسابه بأنستغرام

وقال: "أعلم أنني أحيانا أقول أو أنشر أشياء غريبة، لكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها عقلي ".

وأضاف "إلى أي شخص تعرض للإهانة، أريد فقط أن أقول إنني أعدت ابتكار سيارات كهربائية، وسأرسل أشخاصاً إلى المريخ على متن سفينة صاروخية. هل تعتقد أنني سأكون رجلاً عادياً ومرتاحا؟".

اختار إسماً غريباً لإبنه

إيلون ماسك أب مثالي مع إبنه-الصورة من حسابه بأنستغرام

كما مزح الملياردير بشأن الاسم غير المعتاد لابنه - فقد أعلن هو والمغنية غرايمز عن ولادة طفلهما الأول X Æ A-12 العام الماضي.

وقالت شبكة "إن بي سي" التي تبث برنامج "أس أن أل"، إن الحلقة بثت مباشرة على موقع يوتيوب لأكثر من 100 دولة.

ثروة إيلون ماسك

إيلون ماسك-الصورة من حسابه بأنستغرام

ويبلغ صافي ثروة إيلون ماسك نحو 166 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس، وتأتي معظم ثروته من حصته البالغة 21٪ في شركة تيسلا فضلًا عن ملكيته الكاملة لشركة الصواريخ SpaceX.

متلازمة أسبرجر

إيلون ماسك يدير أعماله بنفسه-الصورة من حسابه بتويتر

ومتلازمة أسبرجر هي أحد اضطرابات طيف التوحد وعادةً ما ترتبط بمواجهة الصعوبات في التعامل مع الأمور الاجتماعية والتعبير عن النفس بشكل طبيعي، رغم التمتع بمهارات لفظية وإدراكية قوية إلى حد ما.

وبحسب قول بعض الخبراء ومديري التوظيف، إن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة أسبرجر يمكنهم العمل بشكل جيد في التكنولوجيا وريادة الأعمال وغيرها من المجالات التي تتطلب مهارات تحليلية قوية.

سميت المتلازمة باسم طبيب الأطفال النمساوي هانز آسبرجر، الذي قام عام 1944 بتوصيف هذا المرض.

مشاهير أصيبوا بمتلازمة أسبرجر

وليس إيلون ماسك أول شخص وملياردير أصيب بمتلازمة أسبرجر "أحد أطياف التوحد" بل واحد من عشرات المشاهير، بعضهم كشف إصابته، وبعضهم أخفاها لفترة ثم كشف عنها،ومن أبرز هؤلاء :

المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرج، والعالم الفيزيائي الشهير ألبرت إينشتاين، ومبتكر شخصية "البوكيمون" الياباني ساتوشي تاجيري، وعملاق التكنولوجيا الملياردير الأمريكي بيل غيتس، والممثل الشهير الحائز على الأوسكار أنتوني هوبكنز الذي لم يكتشف إصابته بمتلازمة أسبرجر إلا في سن السبعين من عمره، وكلهم لم تقف إصابتهم بمتلازمة إسبرجر عائقاً يحول بينهم وبين النجاح والتفوق.