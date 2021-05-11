سجن عضو جديد بفرقة غنائية روسية

محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

ذكرت محطة "دوجد" التلفزيونية أن عضوا آخر بفرقة بوسي رايوت الغنائية الروسية صدر بحقه حكم بالسجن لتعكير صفو النظام والتحرش بالمارة.



وطبقا للوثيقة الصادرة من محكمة "في تولا" الواقعة على بعد نحو 170 كيلومترا من موسكو، سيقضي ألكسندر سوفييف 4 أيام في السجن.

كما جرى اعتقال زميلته في الفرقة فيرونيكا نيكولشينا لتعطيل تجربة على عرض عسكري في موسكو بمناسبة عيد النصر، وجرى معاقبتها بالسجن لمدة 4 أيام، السبت.

يذكر أن فرقة بوسي رايوت تسببت مرارا في إحداث ضجة بسبب تصرفاتها غير المألوفة.