مخرج "القاهرة كابول" ينتهى من المونتاج بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج حسام على من مونتاج ومكساج مسلسل "القاهرة كابول"، بالتزامن مع عرضه على قنوات المتحدة، حيث تشهد الحلقات الأخيرة من المسلسل العديد من المفاجآت حول الخليفة والذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي.

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل "القاهرة كابول"، أحداثًا ساخنة ومتلاحقة كان في مقدمتها تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، ويستنكر أحد أعضاء الجماعة ما حدث ولكن الشيخ رمزي يتناقش مع أعضاء الجماعة ويقول لهم: «ساعات بيكون فيه أسباب كبرى.. لو عرفتها كنت هتعرف إن اللى حصل كان فيه خير كبير.. كام بريء بيتقتل كل لحظة؟»، ويختم أمير التنظيم حواره مع قيادات التنظيم بقوله: «لينا علاقة بالحادث أو ملناش.. يمكن مكنش بإيدنيا بس وجودنا كان سبب فى إن ده يحصل».

ويتواصل رمزى مع منال "حنان مطاوع" ويطلب منها أن يلتقيا فى الأردن، فيما تتعاون منال مع أجهزة الأمن للإيقاع برمزى "زعيم التنظيم الإرهابى"، وتصل منال إلى رمزى فى مقر التنظيم الإرهابى، ويعدها بأن حدود الخلافة ستمتد من سوريا والعراق إلى مصر، ويعرفها على أعضاء التنظيم الإرهابى، ويطلب منها الزواج، إلا أنها تطلب منه الانتظار بعض الوقت، وتطلب منه ألا يكون لها درة وأن تتزوج فى حضور والدها وهذه كانت شروطها للزواج منه.