شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 29.. ياسر جلال يلجأ للخطف والتهديد من أجل ابنته وحفيدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 29 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال بذهاب جلال إلى غادة أثناء قيادتها سيارتها ويشهر فى وجهها السلاح، ويأمرها بأن تسير بالسيارة حيث يأمرها، وفى هذه الاثناء يتصل بها زوجها سليم "محمد يسرى" ولا ترد عليه .

يخبر خليل بك والد غادة، سليم "محمد يسرى" بقتل طفلة شهد وهى ابنته، وبذلك لا يوجد دليل لإدانته، كما أنه يخبره بأن أمه حررت توكيلا لعمرو صديقه "محمد عادل".

تذهب الطبيبة ملك "نور اللبنانية" إلى الضابط يوسف فى المديرية فلا تجده، وهناك تعرف أن والده توفي .

يذهب جلال بغادة إلى مكان مهجور، يشبه ورش الحدادة ويربطها بمساعدة رجال المعلم مرسى الذى استعان بهم، ويطمئنه مرسى أن المكان أمان وينصحه بألا يتهور .

يتوصل الطبيب إيهاب فهمى إلى عنوان ملك "نور اللبنانية" الذى تسكن فيه بصحبة بنتى جلال شهد وسارة، كما أن معها ورقة زواج شهد وسليم وفلاشة يوم الحادث.

يرسل جلال رسالة على الواتس بصورة غادة وهى مكبلة الأيدى إلى أبيها خليل بك، ويخبره بأنه يريد حق شهد وابنتها التى قتلت ويهدده خليل بك إن مسها بسوء ، ويطالبه جلال بأن من قتل ابنة شهد لابد أن يحاسب وهذا عدل ربنا.

يفاجأ سليم "محمد يسرى" بأن ورقة زواجه من شهد لم تقطع، وهنا يضحى خليل بك بسليم مقابل سلامة ابنته ويطرده خارج المنزل.

وفي مشهد جمع جلال وغادة تسأله: "أنت بتعمل معايا كدة ليه؟ فيحكى لها مأساته مع ابنته شهد وما حدث لها من زواج سري وحمل وإجهاض بالإضافة الى موت رضيعتها.

تصل ملك "نور اللبنانية" إلى بيتها فتفاجأ بعمرو "محمد عادل" بالداخل شاهرًا سلاحه فى وجهها ويطلب منها معرفة مكان جلال، ويهدد بإطلاق النار على شهد إن لم تخبره بمكان جلال، وخلال اتصال الضابط محمود عبد المغنى بها يفتح عمرو حقيبتها ليجد الظرف الذى به عقد الزواج والفلاشة فيأخذها ويمشي بعدما وثقهم بالحبال .وخلال سير بواب العمارة بين الأدوار يسمع أصوات استنجادهم فيقتحم الشقة ويحررهم .

يذهب سليم غاضبا إلى منزل عمرو وهناك يشاهد أمه ويوشك أن يطلق عليه عمرو الرصاص بعدما علم أنه لم يتخلص من عقد زواجه من شهد بالإضافة إلى زواجه من أمه، ليمسك سليم بيده لتأتي الرصاصة في صدر عمرو.

يتصل سليم بخليل بك ليعرف رده ليقول له الأخير "ابنتى قصاد حفيدتك" ويخبره أنها مازالت على قيد الحياة ولم يقتلها.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.