رامز جلال يروج لفيلمه الجديد "أحمد نوتردام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الكوميدي الجديد "أحمد نوتردام" المقرر عرضه بموسم عيد الفطر المبارك، من خلال نشر صورة من أحد مشاهد الفيلم.

وظهر "رامز" في الصورة رفقة الفنان حمدي الميرغني، قبل القفز من أحد الكباري، وعلق: "لا امسك نفسك كده، هو أنا بنط مع خالتي".

وتابع: "أحمد نوتردام، فيلم عيد الفطر 2021 إن شاء الله، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر".

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.