شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى ينتقل بين الأزمنة فى دراما رمضان .. من الفتوة لـ كوفيد 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنان أحمد صلاح حسنى على موعد مع الانتقال في مراحل زمنية مختلفة بواسطة الأدوار الذى يلعبها بدراما رمضان ما بين العام الماضى والجارى، حيث عاد بالزمن بدراما رمضان 2020 بواسطة دوره في مسلسل "الفتوة" حينما جسد شخصية عزمى، والذى سلط الضوء على الحارة المصرية قبل سنوات.



احمد صلاح حسنى

بينما انتقل إلى المستقبل هذا العام، وذلك بواسطة دوره فى مسلسل "كوفيد 25"، الذى يشارك به هذا العام مع يوسف الشريف خلال عمل يسلط الضوء من خلاله على ظهور فيروس جديد بعد سنوات، حيث يلعب أحمد صلاح حسنى دور "رامى".



احمد صلاح حسنى بمسلسل كوفيد 25

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.