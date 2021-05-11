شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 28.. هنا الزاهد تتزوج من خالد أنور والنمر يوزع الهدايا فى فرحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 28 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يعرض يوميا ضمن الموسم الرمضانى على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع ، بإعتذار عبد الله "محمد إمام" لزوجته شمس "نرمين الفقى" عما بدر من أمه هدية " سوسن بدر " التى ضربتها فى الصاغة، تذهب ملك "هنا الزاهد" لأمها فى المستشفى لتخبرها أن الشيمى قد مات ، ففرحت أمها بهذا الخبر وقالت إن الشيمى كان شخصا شريرا وقد تزوج من شمس عرفى وحاول قتلها وكانت شمس حامل منه وهنا تأكدت ملك أن علي بالفعل أخوها كما قال لها .

تتزوج ملك من حسن الحلق " خالد أنور " ويوم زفافها يذهب لها عبد الله ويخبرها إن حضن قد قال له إنها من حرضته لقتله يوم فرحه، وينصرف وقد أمر رجاله أن يوزعوا الهدايا على المعازيم لأن فرح ابنة عمه بمثابة فرحه، يذهب عبدالله لشمس التى تكشف له أنه تعرف حقيقة مشاعره اتجاه ملك وأنه يحبها منذ أن كان عمره خمس سنوات وينكر عبدالله هذا الكلام ويقرر أن يذهبوا ليعيشوا فى بيته بعيدا عن الصاغة، وأنه سيغير شكل وملابس شمس.

ملك ترفض أن تبيت فى حجرة واحدة مع حسن وتقول له إنها أعدت له حجرة أخرى ولن يلمسها إلا بعد موت عبد الله وان لم يحدث سيصبح مثل خالد أخوها، تبدأ ملك فى شن الحرب على عبدالله حيث إنها قررت خوض الانتخابات عندما علمت أن عبدالله سيخوضها، كما قامت بكسب مزادين ضد عبد الله وقامت بالشراء بأضعاف السعر حتى يخسر عبدالله وفى النهاية قامت بحرق المصنع الخاص بعبد الله، اتهمت شمس عبدالله أنه لم يستطع أخذ حقه من ملك بسبب حبه وطلبت منه أن تنزل معه الشغل ووافق على ذلك.

تذهب سالى " إيناس كمال " لملك وتقول لها ان عنتر " بيومى فؤاد " هو من قتل الشيمى " محمد رياض " لأنه هدده بالقتل أمامها عندما علم بنيته بالزواج منها ، وأثناء جلوس ملك مع على وخالد وحسن فى بيتها يأتي البوليس ويقبض على علي بتهمة قتل الشيمى ، بيحرض عنتر شمس على قتل عبد الله من خلال سم ، وتدخل فريده " ولاء الشريف " على أبوها الحاوى " أحمد حلاوة " وتجده غارق فى دمائه وملقى على الأرض قد طعم بخنجر .

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.