ليلى علوي تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة ليلى علوي دعم الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر

وغردت "ليلى": "اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم، الشيخ جراح، متضامنة مع فلسطين".

وشهدت الآونة الأخيرة العديد من المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ما أدى لإصابة العشرات من الشعب الفلسطيني.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.