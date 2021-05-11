وفاة الأديبة والفنانة اللبنانية عناية جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الأديبة والفنانة اللبنانية عناية جابر عن عمر يناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض.

عناية جابر هي أديبة وإعلامية وناقدة ومغنية لبنانية، بالإضافة لكونها فنانة تشكيلية، ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1958، عملت بالصحافة في عدة جرائد ومجلات عربية منها القدس العربي، والسفير.

أصدرت عدة دواوين شعرية أبرزها (أمور بسيطة، استعد للعشاء، طقس الظلام، ثم إنني مشغولة، عروض الحديقة، لا أخوات لي) وغيرها.

كما أعادت "عناية" تقديم عدد من الأغاني بصوتها، لعل أبرزها "يا ليلة العيد"، "آمن بالله"، "مادام تحب بتنكر ليه"، "على خده يا ناس ميت وردة".