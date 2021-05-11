شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 28..حيلة رفعت المسيرى لمعرفة سبب قدوم ريكاردو المفاجئ لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 28 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 11.30 مساء في اثارتها حيث سلطت الحلقة الضوء على ما حصل في يوم 31 يناير من عام 2011، وتضمنت وصول ريكاردو إلى مصر، حيث اتصل بسيف العربى وأخبره بأنه قدم إلى مصر.



ريكاردو

وأكد له بأن حجة زيارته ممثلة في أن المنظمة تبعهم ترغب في مساعدة اللاجئين أثناء هذا الحدث الجلل بمصر ممثلاً في الثورة، خاصة أن لن ينشغل بهم أحد حالياً مع ما يحصل بالإضافة لرغبته في مشاهدة ما يحصل بميدان التحرير بنفسه.



رفعت المسيرى وكمال ابو رية

استمرت الإثارة مع مقابلة رفعت المسيرى "هشام سليم" مع قائده الذى يلعب دوره كمال أبو رية وأخبره بوصول ريكاردو وأن هناك أجهزة عديدة لها رجال في مصر، ومع عتاب كمال أبو رية على عدم قبضهم عليه والسماح بدخوله خاصة أنها المرة الأولى التى تشهد وصول ضابط من جهة لمصر، فسر رفعت المسيرى الأمر بأنه راجع لرغبتهم في معرفة ما يخطط له لأنهم لو قبضوا عليه سيصل شخص جديد لا يعرفوه.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.