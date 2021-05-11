شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى الوداع.. عائشة بن أحمد مع محمد ممدوح وسيد رجب من أحداث لعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عن آخر صورة لها من أحداث مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى يعرض حاليا، ضمن سباق دراما رمضان الحالى، جمعتها مع الفنان محمد ممدوح والفنان سيد رجب، حيث شهدت الحلقة 28 من المسلسل وفاتها.



سيلفى الوداع

ونشرت عائشة، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "سيلفى الوداع.. لعبة نيوتن"، مضيفة: "أزال الله المرض من أجسامكم وأطال الله فى أعماركم ورزقكم دوام الصحة".

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض على قناة Dmc، باستيقاظ "أمينة" عائشة بن أحمد وتناولت الفطار مع "بدر" سيد رجب، وأخبرها بأنه يحبها وبادلته هذا الحب، حضر "حازم" محمد ممدوح وأخبرهما بأنه سيصطحبهما فى رحلة فى النيل، لتطلب منه أن يلتقطوا صورة سيلفى تجمعهما هم الثلاثة.

وانتقل المشهد إلى اتصال "حازم" بوالده ليخبره بأن "أمينة" عائشة بن أحمد توفت، وطلب منه أن يدفنها بمدفن العائلة، ولكن سيد رجب طلب منه أن يتم دفنها بالعزبة، وسأله "حازم" بوجود مدفن هنا، وهو ما أكده له "بدر"، لتكون مفاجأة للجمهور بأن "حازم" وجد لافتة على القبر تحمل اسم "نور" ابنة "بدر" سيد رجب التى كان يقول بأنها مسافرة دائما ولا يعلم شيئا عنها.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، إخراج تامر محسن.