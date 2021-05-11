شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 28.. هنا الزاهد تشن حربا على محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث ، حيث بدأت ملك "هنا الزاهد" حربها على عبد الله رضوان "محمد إمام" حيث قامت فى البداية بالزواج من حسن "خالد أنور" وذهب عبد الله الفرح وكشف لها أن حسن اعترف عليها أنها من قامت بتحريضه لقتله يوم فرحه وتركها، وأمر رجالة بتوزيع الهدايا على معازيم فرح ابنة عمه .

كما قامت ملك بترشيح نفسها فى الانتخابات بعدما علمت أن عبد الله رشح نفسه، وعندما علمت دخوله مزادين دخلت هى أيضا حتى وقع الإختيار عليها بسعر أعلى بكثير مما كان يستحقه المزاد فقط كى يخسر عبد الله ، وفى النهاية قامت بحرق المصنع الخاص بعبد الله وكانت خسارته فادحة .

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.