شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 28..مشهد مؤثر من ماجدة زكى بعد وفاة ابنها وقلق هند صبرى على أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 28 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 11.30 مساء بإثارة كبيرة، حيث تضمنت الحلقة مشهد مؤثر من جانب الفنانة ماجدة زكى "والدة أحمد عز" بعدما علمت بوفاة شقيقه، وبدت متأثرة لحظة عودتهم من دفنه.



احمد عز الحلقة 28

كما علمت دينا أبو زيد بخبر وفاة شقيق مايان السيد واعتقدت أن المتوفى أحمد عز "سيف العربى" إلا أنها اطمأنت حينما ذهبت لتقضية واجب العزاء ووجدته موجودا.



هجمة مرتدة الحلقة 28

كما شهدت الحلقة أيضاً مقابلة نضال الشافعى مع أحمد عز وإخباره بأنهم أنهوا إجراءات الدفن، وأخبره بأنهم هم من ضربوه لأنه لم يكن هناك وقت لعملية إخلائه بشكل طبيعى.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.