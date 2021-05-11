شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير الحلقة 28.. حمل غزل وانهيار الخديوى بعد مقتل شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بمشهد حزين حيث استطاع رفعت الذهبى " خالد سرحان" تنفيذ خطته وخطف وقتل مالك " محمود ياسين جونيور" شقيق الخديوى "أحمد العوضى" وسط استغاثته برجل الخديوى الخائن أن ينقذه.

وذهب مينا "محمود حافظ" سريعا إلى منزل الخديوى ليبلغ غزل "ياسمين عبد العزيز" أن رجالته وجدوا جثة مالك أمام المزرعة لتنهار من البكاء، ثم يذهب الخديوى إلى المزرعة وينصدم من رؤيته جثة شقيقة وينهار من البكاء ويتوعد بالانتقام من كل من قتل مالك ويأتى رئيس المباحث محمود الرحاوى " أحمد سعيد عبد الغنى" ويهدد الخديوى بابتعاد مالك عن شقيقته نهى ليبلغه أن مالك اتقتل.

وتنهار قدرية طليقة الخديوى بعد معرفة قتل مالك مهددة إنها لو علمت من الذى قام بقتله سوف تنتقم منه حتى لو كان زوجها "رفعت الذهبى" خالد سرحان".

وأخبرت غزل ياسمين عبد العزيز، والدتها عايدة رياض، أنها حامل، لكنها لم تخبر الخديوى بسبب سوء حالته النفسية على مقتل شقيقه، وعندما حاولت "غزل" تهدئته صرخ وصفعها على وجهها وسقطت أرضا، مما جعلها تتذكر ما كان يفعله معها "عابد تيمور" من ضرب وإهانة،

وخلال الأحداث أخبر المحامى الخاص بعابد تيمور خالد الصاوى، أرملته نادين دنيا عبد العزيز أن الراحل باع كل ممتلكاته وإن ميراثها 120 ألف جنيه فقط.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير