شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 28.. تناول عملية كمين البطل 14 واستشهاد النقيب عمر القاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الاختيار 2"، بالقبض على أحد أعضاء الجماعة الرهابية ويعترف أنهم كانوا يخططون لاغتيال رئيس الجمهورية بعدما علموا بأن الرئيس سيسافر كثيراً خلال الفترة المقبلة، ويعترف على سفرهم للتدريب خارج مصر على التعامل مع سلاح "الدوشكا" الذى يتم تجهيزه خصيصاً لهذه العملية، ويعترف على مكان الشقة التى يختبئون فيها.

وتتحرك الشرطة إلى الشقة التى يختئ فيها العناصر التكفيرية، ولكن بم يجدوا بها أحد، إلا أن هناك عناصر فى دول أجنبية يراقبون الشقة ويخبرون العناصر بايجاد مكان آخر للاختباء فيه، وتتحرك الأجهزة الأمنية لتغيير خط سير رئيس الجمهورية وتغيير مكان اقلاع الطائرة لزيادة التأمين بعد معرفة خطة استهدافه، ثم يتم عرض فيديو من الجنازة الحقيقية للشهيد ماجد أحمد شهيد أحداث النزهة الجديدة.

المشهد ينتقل إلى شمال سيناء وكمين البطل 14 بتاريخ 5 يوليو 2019، صباح يوم العيد الفطر، وهجوم إرهابى على الكمين الذى يقوده النقيب عمر القاضى، وبعد تبادل إطلاق الرصاص ومقاومة باسلة من القاضى وباقى الضباط، وعرض مشاهد حقيقية وتسجيل "دك الكمين" إلى أن استشهد مع 6 مجندين ويتم عرض صورته ومشاهد من جنازته الحقيقة بالمنوفية.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.