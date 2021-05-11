حسن الرداد عن الحالة الصحية لسمير غانم: نرجو عدم تداول أخبار تخصه إلا من خلال صفحتي ورامي رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفى الفنان حسن الرداد الشائعات المتداولة عن الحالة الصحية للفنان سمير غانم، نافيًا صحتها جملة وتفصيلا.

وغرد "الرداد"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم".

وتابع: "نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبد العزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان".

وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف تفاصيل الحالة الصحية للنجمين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح".

أضاف: "السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله..مش كده.. الناس بتقف مع بعض وندعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم.. لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم".

تابع: "ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".