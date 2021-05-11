كريم عبدالعزيز يدعم فلسطين: "ربنا ينصرهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان كريم عبدالعزيز على دعم الشعب الفلسطيني، بسبب ما يتعرضون له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وغرد "عبدالعزيز"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ستظل القدس عاصمة فلسطين الشقيقة لأبد الآبدين، ربنا ينصر إخواتنا الفلسطينيين".

وشهدت الآونة الأخيرة العديد من المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ما أدى لإصابة العشرات من الشعب الفلسطيني.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.