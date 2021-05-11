ياخوانا الرحمة.. رامي رضوان يعرب عن استيائه من الشائعات المنتشرة عن سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الإعلامي رامي رضوان عن استيائه من الشائعات التي يتم تداولها حول الحالة الصحية للفنان سمير غانم والتي تطورت إلى حد إطلاق شائعة وفاته.

وكتب "رامي"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "ياخوانا الرحمة من الشائعات، احنا فينا اللي مكفينا أرجوكم، ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لا يزال حرج".

وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف تفاصيل الحالة الصحية للنجمين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح".

أضاف: "السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله..مش كده.. الناس بتقف مع بعض وندعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم.. لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم".

تابع: "ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

واصل: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

اختتم: "اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".