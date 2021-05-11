سمير غانم.. حقيقة وفاة نجم الكوميديا المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان المصري عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، الأخبار المتداولة، التي تفيد بوفاة الفنان سمير غانم.

وقال "عزوز" "كل الكلام الذي يتردد حول وفاة الفنان سمير غانم غير صحيح، وحالته الصحية كما هي ولا يوجد أي جديد"، حسب "المصري اليوم".



كان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن نقل "غانم" و"عبدالعزيز" للمستشفى.





وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا.. أغلى وأنقى وأطيب الناس سمير غانم ودلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل يا رب، يا رب بحق هذه الأيام المفترجة الطف بهما واكتب لهما الشفاء العاجل".





في حين خرجت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، عن صمتها، بعد نقل والديها إلى غرفة العناية المركزة، عقب إصابتهما بفيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها على تطبيق "أنستقرام"، صيغة مطولة للدعاء بالشفاء لهما، تم تداولها عبر عدة حسابات لنجوم الفن، طلبا من الله مد يد العون للنجمين المصريين.