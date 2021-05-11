بعد "سقطات أخلاقية".. إلغاء بث حفل جوائز جولدن جلوب 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت "إن بي سي" عرض الجوائز السنوي من جدولها العام المقبل بعد انتقادات واسعة النطاق لجمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.

وقالت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية، الإثنين، إنها لن تذيع حفل جوائز جولدن جلوب في 2022 بعد شكاوى عن سقطات أخلاقية والافتقار للتنوع ضمن المجموعة التي تقدم الجوائز السنوية للأعمال السينمائية والتلفزيونية.





وأضافت: "ما زلنا نعتقد أننا ملتزمون بإصلاحات ذات مغزى. ومع ذلك، فإن تغيير هذا الحجم يستغرق وقتًا وعملًا، ونشعر بقوة أن جمعية هوليوود للصحفيين الأجانب تحتاج إلى وقت للقيام بذلك بشكل صحيح. وبناء عليه لن تقوم NBC ببث جوائز جولدن جلوب لعام 2022".





وتابعت: "وفي حال أن المنظمة نفذت خطتها، نأمل أن نكون في وضع يسمح لنا ببث العرض في يناير/كانون الثاني 2023".

يأتي القرار بعد أشهر من انتقادات لجمعية هوليوود للصحافة الأجنبية لقلة التنوع بين أعضائها، فضلاً عن الثغرات الأخلاقية.