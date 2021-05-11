شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28.. وفاة عائشة بن أحمد و"حازم" يكتشف وفاة ابنة سيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، باستيقاظ "أمينة" عائشة بن أحمد وتناولت الفطار مع "بدر" سيد رجب، وأخبرها بأنه يحبها وبادلته هذا الحب، حضر "حازم" محمد ممدوح وأخبرهما بأنه سيصطحبهما فى رحلة فى النيل، لتطلب منه أن يلتقطوا صورة سيلفى تجمعهما هم الثلاثة.

وانتقل المشهد إلى اتصال "حازم" بوالده ليخبره بأن "أمينة عائشة بن أحمد توفت، وطلب منه أن يدفنها بمدفن العائلة، ولكن سيد رجب طلب منه أن يتم دفنها بالعزبة، وسأله "حازم" بوجود مدفن هنا، وهو ما أكده له "بدر"، لتكون مفاجأة للجمهور بأن "حازم" وجد لافتة على القبر تحمل اسم "نور" ابنة "بدر" سيد رجب التى كان يقول بأنها مسافرة دائما ولا يعلم شيئا عنها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28