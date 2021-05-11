الاختيار 2 الحلقة 28.. كيف أحبط الأمن محاولة استهداف رئيس الجمهورية؟

القاهرة - سامية سيد - الحزن يخيم على زكريا "كريم عبد العزيز" ويوسف "أحمد مكى" فى الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الاختيار 2" بعد استشهاد العقيد على هلال "كريم فهمى" فى الدرب الأحمر، فيما تواصل العناصر التكفيرية التجهيز لعملية ارهابية جديدة بتجربة طائرات الدرون، من أجل حمل متفجرات، ويتم توزيع الأدوار بينهم وينتظرون إشارة من قائدهم التكفيرى أبو صهيب.

يكتشف زكريا أن هناك تحركا إرهابيا كبيرا يستهدف رئيس الجمهورية، فى مطار القاهرة قبل ركوبه الطائرة، وأن الطائرة الرئاسية ستتحرك فى الخامسة فجراً، ومن الضرورى توسيع دائرة التأمين، وسينزلون مع رجال المباحث بمحيط مطار القاهرة، ويتصل المقدم "يوسف" بقسم النزهة، للتنسيق فى توسيع التأمين والتفتيش والتمشيط لكل مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وكل الأماكن القريبة من المطار.

وخلال تمشيط قوة من قسم النزهة للمنطقة، يشتبهون فى سيارة متوقفة، وعند النزول للتفتيش، ينزل الإرهابيون ويطلقون الرصاص على سيارة الشرطة، ويستشهد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، ويتعهد زكريا ويوسف واللواء مراد بالرد وجلب هؤلاء التكفيرين فى أسرع وقت ممكن ويتم البدء فى عملية التحريات.